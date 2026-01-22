В Чехии задержали подозреваемого в сотрудничестве со спецслужбами Китая

В четверг, 22 января, чешская полиция сообщила о задержании подозреваемого в сотрудничестве с китайскими спецслужбами.

Об этом полиция сообщила в социальной сети Х, пишет "Европейская правда".

По словам полиции, подозреваемый был задержан в субботу, 17 января. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

Чешские спецслужбы сотрудничали в этом деле.

Denik N сообщил, что задержанный является гражданином Китая.

Недавно СМИ писали, что в рамках масштабной кампании кибершпионажа, известной как Salt Typhoon, Китай взломал электронную почту, которую используют сотрудники ведущих комитетов Палаты представителей США.

Осенью 2024 года хакеры из Китая, вероятно, получили доступ к телефонам, которыми пользовались будущий президент США Дональд Трамп и его кандидат в вице-президенты, сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс. Этот инцидент также связывали с Salt Typhoon.

В начале июля 2025 года стало известно, что в Италии задержали в аэропорту гражданина Китая, которого в Соединенных Штатах подозревают в кибершпионаже.