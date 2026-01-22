У Давосі розпочалася зустріч Трампа і Зеленського

Президент Володимир Зеленський розпочав зустріч з президентом Дональдом Трампом у швейцарському Давосі.

Цю інформацію журналістам підтвердив речник українського президента Сергій Никифоров, повідомляє "Європейська правда".

Зустріч відбувається на полях Всесвітнього економічного форуму.

Після цього очікується основний виступ Зеленського в рамках ВЕФ.

Також президент візьме участь у панельному засіданні "International Advisory Council for Ukraine' s Recovery". В рамках заходу Володимир Зеленський зустрінеться із представниками енергетичних компаній.

Портал Axios раніше повідомив, що Зеленський планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Швейцарії у той час, як посланці Білого дому Стів Віткофф та Джаред Кушнер вирушать до Москви на зустріч з правителем Росії Владіміром Путіним.

Обидві зустрічі будуть присвячені обговоренню "мирного плану" США щодо завершення війни в Україні.