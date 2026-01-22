В Давосе началась встреча Трампа и Зеленского

Президент Владимир Зеленский начал встречу с президентом Дональдом Трампом в швейцарском Давосе.

Эту информацию журналистам подтвердил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров, сообщает "Европейская правда".

Встреча проходит в кулуарах Всемирного экономического форума.

После этого ожидается основное выступление Зеленского в рамках ВЭФ.

Также президент примет участие в панельном заседании "International Advisory Council for Ukraine's Recovery". В рамках мероприятия Владимир Зеленский встретится с представителями энергетических компаний.

Портал Axios ранее сообщил, что Зеленский планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Швейцарии в то время, как посланцы Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Москву на встречу с правителем России Владимиром Путиным.

Обе встречи будут посвящены обсуждению "мирного плана" США по завершению войны в Украине.