В Давосе началась встреча Трампа и Зеленского
Президент Владимир Зеленский начал встречу с президентом Дональдом Трампом в швейцарском Давосе.
Эту информацию журналистам подтвердил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров, сообщает "Европейская правда".
Встреча проходит в кулуарах Всемирного экономического форума.
После этого ожидается основное выступление Зеленского в рамках ВЭФ.
Также президент примет участие в панельном заседании "International Advisory Council for Ukraine's Recovery". В рамках мероприятия Владимир Зеленский встретится с представителями энергетических компаний.
Портал Axios ранее сообщил, что Зеленский планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Швейцарии в то время, как посланцы Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Москву на встречу с правителем России Владимиром Путиным.
Обе встречи будут посвящены обсуждению "мирного плана" США по завершению войны в Украине.