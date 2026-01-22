Зеленский призвал создать европейскую армию: "Нельзя полагаться только на НАТО"

Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что Европе в нынешних обстоятельствах нужно создавать объединенные вооруженные силы, чтобы не возлагать все надежды на гарантии в рамках НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Зеленский повторил, что, по его мнению, Европе нужны собственные объединенные вооруженные силы, которые "действительно смогут защитить Европу".

"Сейчас Европа полагается только на веру, что в случае опасности НАТО будет действовать... Но если Путин захочет напасть на Литву или Польшу – кто отреагирует? Сейчас НАТО существует на основе веры в то, что Соединенные Штаты вмешаются, не останутся в стороне, придут на помощь. Что если нет?" – задал вопрос Зеленский.

Он предположил, что этот вопрос мысленно задают все европейские лидеры, и надеются услышать конкретику от Трампа.

"Кто-то ждет в надежде, что проблема решится сама по себе. Кто-то начал действовать, инвестируя в оборонпром и так далее... Но давайте не забывать, что пока Америка не надавила на Европу – большинство даже не пытались тратить на оборону 5% ВВП", – напомнил Зеленский.

Также он назвал "несерьезным" символическое количество военных, которое европейцы делегируют на Гренландию и призвал подумать, как это выглядит для противника, России, и союзника – Дании.

Кроме того, президент Украины упрекнул за слишком медленные шаги для наказания России за агрессию.