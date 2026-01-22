Зеленський: "дешевше" не дати РФ виробляти ракети, ніж рятувати енергосистему України

Президент України Володимир Зеленський покритикував Захід за "згаслі" розмови про далекобійні ракети для України і недостатню протидію обходу санкцій проти РФ, наголосивши, що це "дешевше", ніж витрачатися на порятунок розбитої російськими ударами енергосистеми України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у виступі на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Зеленський зауважив, що Росія далі може виготовляти ракети, тому що знаходить способи обходити західні санкції та отримувати необхідні компоненти.

"Усі зараз бачать, як Росія намагається заморозити українців до смерті, коли морози сягають -20°C. А Росія б не могла виготовити жодної балістичної чи крилатої ракети без ключових компонентів з інших країн – і я не лише про Китай", – сказав Зеленський, уточнивши, що йдеться про компоненти також з Європи, США, Тайваню.

"Зараз відбувається багато інвестицій у стабільність довкола Тайваню, щоб уникнути війни. Але можна зробити так, щоб тайванські компанії не надавали електронні компоненти для війни РФ? Європа практично мовчить, США мовчать, а Путін робить ракети", – заявив Зеленський.

Він висловив подяку кожній країні і кожній компанії, яка зараз допомагає Україні відбудовувати розбиту енергосистему, та за внески європейців у купівлю ракет-перехоплювачів до ЗРК Patriot через програму PURL.

"Але хіба не було б дешевше й простіше просто відрізати Росії доступ до компонентів, які їй потрібні для ракет? Чи знищити заводи, де вони виготовляються?" – запитав Зеленський, перейшовши до теми далекобійних спроможностей.

"Торік було дуже багато розмов про далекобійну зброю для України. Вже всі казали, що рішення дуже близько. Зараз ніхто навіть не згадує про це, а з російськими ракетами – все так само. У нас досі є координати заводів, де їх збирають. Сьогодні вони летять по Україні, а завтра це може бути якась країна НАТО. Ще у Європі нам радять не нагадувати американцям про Tomahawk, щоб не псувати настрій", – заявив Зеленський.

Також у своїй промові він наголосив, що ракети "Орєшнік" в Білорусі – це "не декорація" і Європі варто якось відреагувати на цю загрозу.

Крім того, президент покритикував провал з початковим планом Європи щодо використання росактивів для репараційної позики Україні.