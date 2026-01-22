Зеленский: "дешевле" не дать РФ производить ракеты, чем спасать энергосистему Украины

Президент Украины Владимир Зеленский покритиковал Запад за "угасшие" разговоры о дальнобойных ракетах для Украины и недостаточное противодействие обходу санкций против РФ, отметив, что это "дешевле", чем тратиться на спасение разбитой российскими ударами энергосистемы Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Зеленский отметил, что Россия дальше может производить ракеты, потому что находит способы обходить западные санкции и получать необходимые компоненты.

"Все сейчас видят, как Россия пытается заморозить украинцев до смерти, когда морозы достигают -20°C. А Россия бы не могла изготовить ни одной баллистической или крылатой ракеты без ключевых компонентов из других стран – и я не только о Китае", – сказал Зеленский, уточнив, что речь идет о компонентах также из Европы, США, Тайваня.

"Сейчас происходит много инвестиций в стабильность вокруг Тайваня, чтобы избежать войны. Но можно сделать так, чтобы тайваньские компании не предоставляли электронные компоненты для войны РФ? Европа практически молчит, США молчат, а Путин делает ракеты", – заявил Зеленский.

Он выразил благодарность каждой стране и каждой компании, которая сейчас помогает Украине восстанавливать разбитую энергосистему, и за взносы европейцев в покупку ракет-перехватчиков к ЗРК Patriot через программу PURL.

"Но разве не было бы дешевле и проще просто отрезать России доступ к компонентам, которые ей нужны для ракет? Или уничтожить заводы, где они изготавливаются?" – спросил Зеленский, перейдя к теме дальнобойных возможностей.

"В прошлом году было очень много разговоров о дальнобойном оружии для Украины. Уже все говорили, что решение очень близко. Сейчас никто даже не вспоминает об этом, а с российскими ракетами – все так же. У нас до сих пор есть координаты заводов, где их собирают. Сегодня они летят по Украине, а завтра это может быть какая-то страна НАТО. Еще в Европе нам советуют не напоминать американцам о Tomahawk, чтобы не портить настроение", – заявил Зеленский.

Также в своей речи он отметил, что ракеты "Орешник" в Беларуси – это "не декорация" и Европе стоит как-то отреагировать на эту угрозу.

Кроме того, президент покритиковал провал с первоначальным планом Европы по использованию росактивов для репарационного займа Украине.