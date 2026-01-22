Зеленський попередив, що ракети "Орєшнік" в Білорусі – це "не декорація"

Президент України Володимир Зеленський у Давосі підкреслив загрозу для Європи від російської балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" у Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своїй промові на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Зеленський нагадав, що віднедавна на території Білорусі розміщена російська ракета "Орєшнік", якою Росія вже двічі била по Україні, і нагадав, що цього могло не бути, якби демократичний світ втрутився на користь білорусів, коли ті протестували проти фальсифікації виборів у 2020 році.

"Коли відмовити у допомозі людям, що борються за свободу – наслідки будуть, і вони завжди погані. Прикладом є Білорусь у 2020 році. Ніхто не допоміг білорусам – а тепер там розміщені російські ракети "Орєшнік", спроможні досягнути більшості європейських столиць. Цього б не було, якби білоруський народ у 2020 році переміг", – зазначив Зеленський.

Перед тим у виступі він так само дорікнув за те, що Європа у період свят "проспала" протести в Ірані.

"І ми вже неодноразово повторювали європейським партнерам: робіть щось з цим зараз… Ракети – це не просто декорація. Але Європа досі діє приблизно так само, як у питанні Гренландії. Може одного дня хтось щось зробить", – сказав Зеленський.

Також у виступі президент висловив думку, що Європі потрібно створювати об’єднані збройні сили, щоб не покладати усі сподівання на гарантії у межах НАТО.

Нагадаємо, Зеленський розпочав виступ невдовзі після завершення зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яку обидві сторони назвали "хорошою".