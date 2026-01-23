Лідери ЄС ухвалили усні висновки про стосунки зі США: необхідні доброзичливість і повага

За результатами позачергового неформального засідання Європейської ради, яке завершилося в ніч з 22 на 23 січня, лідери держав-членів ЄС ухвалили усні висновки щодо стосунків Євросоюзу та США.

Про це повідомляє кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя.

Саміт лідерів ЄС 22 січня, присвячений трансатлантичним відносинам, завершився після опівночі та затвердив усні висновки.

"Європейський Союз та Сполучені Штати здавна є партнерами та союзниками… Ми вважаємо, що відносини між партнерами та союзниками мають будуватися на основі доброзичливості і поваги", – йдеться в документі, який є у розпорядженні "Європейської правди".

Документ уточнює, що Європа і Сполучені Штати "мають спільний інтерес у безпеці Арктичного регіону, зокрема через співпрацю в межах НАТО".

"Королівство Данія та Гренландія мають повну підтримку Європейського Союзу. Лише Королівство Данія та Гренландія можуть ухвалювати рішення з питань, що стосуються Данії та Гренландії", – наголошується у тексті.

Висновки констатують, що "оголошення про відсутність нових тарифів США щодо Європи є позитивним".

"Запровадження додаткових тарифів було б несумісним з торговельною угодою між ЄС і США. Тепер наша увага має бути зосереджена на просуванні імплементації цієї угоди", – підкреслюється у документі.

Водночас повідомляється, що ЄС і надалі "відстоюватиме свої інтереси та захищатиме себе, свої держави-члени, своїх громадян і свої компанії від будь-яких форм примусу – він має для цього необхідні повноваження та інструменти і застосує їх за потреби".

"Ми залишаємося готовими й надалі конструктивно взаємодіяти зі Сполученими Штатами з усіх питань спільного інтересу, зокрема щодо створення умов для справедливого та тривалого миру в Україні", – йдеться у висновках Євроради.

Лідери ЄС в той самий час мають "серйозні сумніви щодо низки елементів статуту Ради миру, зокрема стосовно її мандата, управління та сумісності зі Статутом ООН".

"Ми готові працювати разом зі США над імплементацією всеосяжного Плану миру для Гази, за умови, що Рада миру виконуватиме свою місію як перехідна адміністрація відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН 2803", – застерігають вони.

Глава Євроради Антоніу Кошта повідомив, що наступна – також позачергова – зустріч лідерів ЄС, яка відбудеться 12 лютого у Брюсселі, "буде стратегічною дискусією, присвяченою зміцненню Єдиного ринку в новому геоекономічному контексті".

Як повідомляла "Європейська правда", на полях саміту лідерів ЄС 22 грудня президент Франції Емманюель Макрон також заявив, що хоче, щоб Європу поважали, інакше ЄС вдаватиметься до рішучих дій.

Нагадаємо, 21 січня президент США Дональд Трамп повідомив, що сформував основу для майбутньої угоди щодо Гренландії, завдяки якій він не планує вводити мита проти європейських країн.

Своєю чергою, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен окреслила "червоні лінії" такої угоди зі США: статус суверенної держави не обговорюється.