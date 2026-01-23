Лидеры ЕС приняли устные выводы об отношениях со США: нужны доброжелательность и уважение



По результатам внеочередного неформального заседания Европейского совета, завершившегося в ночь с 22 на 23 января, лидеры государств-членов ЕС приняли устные выводы об отношениях Евросоюза и США.



Об этом сообщает корреспондентка "Европейской правды" из Брюсселя.



Саммит лидеров ЕС 22 января, посвященный трансатлантическим отношениям, завершился после полуночи и утвердил устные выводы.



"Европейский Союз и Соединенные Штаты издавна являются партнерами и союзниками... Мы считаем, что отношения между партнерами и союзниками должны строиться на основе доброжелательности и уважения", – говорится в документе за подписью генсека Евросовета Антониу Кошты, который есть в распоряжении "Европейской правды".



Документ уточняет, что Европа и Соединенные Штаты "имеют общий интерес в безопасности Арктического региона, в частности через сотрудничество в рамках НАТО".



"Королевство Дания и Гренландия имеют полную поддержку Европейского Союза. Только Королевство Дания и Гренландия могут принимать решения по вопросам, касающимся Дании и Гренландии", – отмечает Кошта.



Он констатировал, что "объявление об отсутствии новых тарифов США по отношению к Европе является позитивным".



"Введение дополнительных тарифов было бы несовместимым с торговым соглашением между ЕС и США. Теперь наше внимание должно быть сосредоточено на продвижении имплементации этого соглашения", – подчеркивается в документе.



В то же время отмечается, что ЕС и в дальнейшем "будет отстаивать свои интересы и будет защищать себя, свои государства-члены, своих граждан и свои компании от любых форм принуждения – он имеет для этого необходимые полномочия и инструменты и применит их при необходимости".



"Мы остаемся готовыми и в дальнейшем конструктивно взаимодействовать с Соединенными Штатами по всем вопросам общего интереса, в частности относительно создания условий для справедливого и длительного мира в Украине", – говорится в выводах Евросовета.



Лидеры ЕС в то же время имеют "серьезные сомнения относительно ряда элементов устава Совета мира, в частности относительно его мандата, управления и совместимости с Уставом ООН".



"Мы готовы работать вместе с США над имплементацией всеобъемлющего Плана мира для Газы, при условии, что Совет мира будет выполнять свою миссию как переходная администрация в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2803", – предостерегают они.



Глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что следующая – также внеочередная – встреча лидеров ЕС, которая состоится 12 февраля в Брюсселе, "будет стратегической дискуссией, посвященной укреплению Единого рынка в новом геоэкономическом контексте".



Как сообщала "Европейская правда", на полях саммита лидеров ЕС 22 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон также заявил, что хочет, чтобы Европу уважали, иначе ЕС будет прибегать к решительным действиям.



Напомним, 21 января президент США Дональд Трамп сообщил, что сформировал основу для будущего соглашения по Гренландии, благодаря которому он не планирует вводить пошлины против европейских стран.



В свою очередь, премьер-министр Дании Метте Фредериксен очертила "красные линии" такого соглашения с США: статус суверенного государства не обсуждается.