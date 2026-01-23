Шість осіб постраждали в результаті нападу з ножем під час демонстрації в Антверпені

Шість осіб постраждали в результаті нападу з ножем під час демонстрації в бельгійському Антверпені в четвер увечері.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Двоє з потерпілих перебувають у критичному стані в лікарні після інциденту в портовому місті Антверпен поблизу Operaplein (Оперної площі), повідомив речник поліції Вутер Брюнс.

Брюнс зазначив, що поліція затримала двох підозрюваних, які, за попередніми даними, змішалися з демонстрантами.

Чотири людини, які отримали ножові поранення, були знайдені на площі, а ще дві – поблизу Рузвельтплатс і Сінт-Елізабетстраат, як повідомляють місцеві ЗМІ.

Поліція заявила, що інцидент розслідується як спроба вбивства, "а не тероризм", і що правоохоронці переглядають записи з камер відеоспостереження, щоб переконатися, що жоден інший підозрюваний не уникнув арешту.

За інформацією газети Het Laatste Nieuws, демонстрація біля Оперного театру, в якій взяли участь близько 50 осіб, спочатку була мирною.

Під час протесту на підтримку курдів у північній Сирії, де курдські сили борються проти урядових військ, учасники махали прапорами Курдської робітничої партії та національними прапорами.

Однак незабаром після закінчення демонстрації, близько 19:20 за місцевим часом, ситуація загострилася.

Орхан Кіліч, речник Navbel, групи, що представляє курдську діаспору в Бельгії, сказав, що в акції протесту брали участь сім'ї, жінки, молодь і діти.

"Як тільки акція протесту закінчилася, курдські демонстранти були атаковані групою чоловіків. Ці чоловіки проникли в демонстрацію і раптово дістали ножі та почали безладно завдавати ударів людям. Очевидно, що цей напад не є поодиноким випадком безглуздого насильства, а цілеспрямованим нападом на спільноту", – сказав він.

На площі були помічені судові експерти, а поліція закликала людей триматися подалі від цього району.

Нагадаємо, 30 жовтня суд в німецькому Ашаффенбурзі, що в Баварії, постановив помістити в психіатричну лікарню 28-річного афганця, який в січні минулого року вбив ножем дворічного хлопчика і 41-річного чоловіка в міському парку.

А у грудні суд Загреба засудив до 50 років позбавлення волі 20-річного хлопця, який у грудні 2024 року здійснив напад на школу і убив ножем 7-річного учня.