Шесть человек пострадали в результате нападения с ножом во время демонстрации в Антверпене

Шесть человек пострадали в результате нападения с ножом во время демонстрации в бельгийском Антверпене в четверг вечером.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Двое из пострадавших находятся в критическом состоянии в больнице после инцидента в портовом городе Антверпен возле Operaplein (Оперной площади), сообщил представитель полиции Вутер Брюнс.

Брюнс отметил, что полиция задержала двух подозреваемых, которые, по предварительным данным, смешались с демонстрантами.

Четыре человека, получившие ножевые ранения, были найдены на площади, а еще двое – вблизи Рузвельтплатс и Синт-Элизабетстраат, как сообщают местные СМИ.

Полиция заявила, что инцидент расследуется как покушение на убийство, "а не терроризм", и что правоохранители просматривают записи с камер видеонаблюдения, чтобы убедиться, что ни один другой подозреваемый не избежал ареста.

По информации газеты Het Laatste Nieuws, демонстрация возле Оперного театра, в которой приняли участие около 50 человек, сначала была мирной.

Во время протеста в поддержку курдов в северной Сирии, где курдские силы сражаются против правительственных войск, участники махали флагами Курдской рабочей партии и национальными флагами.

Однако вскоре после окончания демонстрации, около 19:20 по местному времени, ситуация обострилась.

Орхан Килич, представитель Navbel, группы, представляющей курдскую диаспору в Бельгии, сказал, что в акции протеста участвовали семьи, женщины, молодежь и дети.

"Как только акция протеста закончилась, курдские демонстранты были атакованы группой мужчин. Эти мужчины проникли в демонстрацию и внезапно достали ножи и начали беспорядочно наносить удары людям. Очевидно, что это нападение не является единичным случаем бессмысленного насилия, а целенаправленным нападением на сообщество", – сказал он.

На площади были замечены судебные эксперты, а полиция призвала людей держаться подальше от этого района.

