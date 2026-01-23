Навроцький анонсував ще одну зустріч із Зеленським

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив про плани провести зустріч зі своїм українською колегою Володимиром Зеленським.

Про це Навроцький розповів журналістам на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі, його цитує Polsat News, повідомляє "Європейська правда".

Польський президент при цьому зазначив, що питання України і російських атак важливі для Польщі з точки зору безпеки.

"Я зустрінуся з президентом Зеленським в рамках іншого формату. Думаю, в найближчі вихідні", – сказав він.

При цьому Навроцький сказав, що не планує відвідувати Україну у четверту річницю повномасштабного вторгнення РФ.

"Що стосується річниці, то у мене немає планів їхати до Києва або в Україну", – зазначив він.

Нагадаємо, 19 грудня Зеленський відвідав Польщу, де зустрівся із Навроцьким. Польський президент тоді заявив, що питання національної пам’яті було одними із ключових під час переговорів президентів України та Польщі у Варшаві, і Польща сподівається, що вони будуть швидко вирішені.

Зеленський назвав хорошою першу двосторонню зустріч із польським колегою.