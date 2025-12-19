Навроцький та Зеленський обговорили питання національної пам'яті

Питання національної пам’яті були одними із ключових під час переговорів президентів України та Польщі у Варшаві, і Польща сподівається, що вони будуть швидко вирішені.

Про це польський президент Кароль Навроцький сказав під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає "Європейська правда".

Навроцький заявив, що під час розмови вони обговорили важливі для Польщі питання, які стосуються національної пам’яті.

За його словами, під час дискусії із Зеленським також були присутні голови інститутів національної пам’яті Польщі та України.

"26 запитів Інституту національної пам'яті, які були передані українській стороні, повинні бути розглянуті згідно з нашим партнерством і з нашими відносинами", – зазначив Навроцький.

Він додав, що на польському та українському інститутах національної пам’яті лежить "велика відповідальність". Відтак він висловив сподівання, що ці питання будуть вирішені, адже вони "важливі для поляків".

Зеленський, своєю чергою, підтвердив, що Україна шанує історичну пам’ять Польщі, а також очікує взаємної поваги до своєї.

"Очікуємо працювати разом, щоб зв’язки між Україною та Польщею давали силу, щоб давали розвиток наших народів. Кожна із жертв заслуговує на належне християнське вшанування", – наголосив український президент.

Зеленський також акцентував, що Україна буде підтримувати трек роботи інститутів національної пам’яті двох країн.

Зазначимо, 16 грудня представники України та Польщі під час робочої зустрічі обговорили план і засади пошукових та ексгумаційних робіт на території обох країн у наступному році.

Як відомо, питання ексгумацій роками було яблуком розбрату у відносинах між Україною та Польщею.

На початку жовтня посол України у Польщі Василь Боднар говорив, що Україна невдовзі видасть нові дозволи на пошук та ексгумацію жертв Волинської трагедії.