Навроцкий анонсировал еще одну встречу с Зеленским

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил о планах провести встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом Навроцкий рассказал журналистам на полях Всемирного экономического форума в Давосе, его цитирует Polsat News, сообщает "Европейская правда".

Польский президент при этом отметил, что вопросы Украины и российских атак важны для Польши с точки зрения безопасности.

"Я встречусь с президентом Зеленским в рамках другого формата. Думаю, в ближайшие выходные", – сказал он.

При этом Навроцкий сказал, что не планирует посещать Украину в четвертую годовщину полномасштабного вторжения РФ.

"Что касается годовщины, то у меня нет планов ехать в Киев или в Украину", – отметил он.

Напомним, 19 декабря Зеленский посетил Польшу, где встретился с Навроцким. Польский президент тогда заявил, что вопросы национальной памяти были одними из ключевых во время переговоров президентов Украины и Польши в Варшаве, и Польша надеется, что они будут быстро решены.

Зеленский назвал хорошей первую двустороннюю встречу с польским коллегой.