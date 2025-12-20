Зеленський про першу зустріч із Навроцьким: "дуже позитивний сигнал"

Президент Володимир Зеленський назвав хорошою першу двосторонню зустріч із польським візаві Каролем Навроцьким, сказавши, що вона закладає підґрунтя для довіри.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив під час онлайн-спілкування з журналістами в суботу.

Зеленський сказав, що наразі не йдеться про інтенсивність контактів з новим президентом Польщі, оскільки вони провели лише першу розмову.

"Хоча я вважаю, що це дуже позитивний сигнал. Безумовно, інтенсивність у відносинах з Польщею для нас важлива. Ми дружні сусіди. Але головне, на мій погляд, – якість і порозуміння. Я вважаю, що ми такий перший крок з президентом, новим президентом Польщі – ми це зробили", – додав він.

Президент сказав, що його розмова з Навроцьким була "хороша, і предметна, і відверта, відкрита".

"Це, на мій погляд, найважливіше. Все ґрунтується, зрештою, на довірі. Я вважаю, що розпочатий цей шлях", – додав Зеленський.

Також глава держави нагадав про зустрічі з премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском і спікерами польського парламенту у межах свого візиту до Варшави.

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю перебував із візитом у Варшаві. Вранці він зустрівся з президентом Польщі Каролем Навроцьким, з яким обговорив питання безпеки, економіки, а також історичні питання.

У другій половині дня президент України також зустрівся з маршалком Сейму Влодзімежем Чажастим, маршалком Сенату Малгожатою Кідавою-Блоньською та прем'єр-міністром Дональдом Туском.