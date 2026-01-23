Прем’єр Іспанії хоче пояснити Трампу аргументи щодо витрат на оборону

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес відкинув чергову порцію критики з боку американського президента Дональда Трампа через недостатні витрати країни на оборону.

Заяву іспанського президента наводить EFE, повідомляє "Європейська правда".

Трамп в ході свого виступу в рамках Всесвітнього економічного форуму у Давосі звинуватив Іспанію в тому, що вона "користується ситуацією", оскільки є "єдиною країною НАТО, яка не зобов'язалася збільшити свої витрати на оборону до 5% ВВП".

Американський президент додав, що хотів би обговорити це питання з представниками Іспанії.

Коментуючи ці заяви Трампа, Санчес запевнив, що буде "радий" пояснити йому свої аргументи віч-на-віч.

Він розповів, що Іспанія потроїла свої інвестиції в оборону з моменту його приходу до влади і виділяє на ці цілі 34 млрд євро на рік з податків усіх іспанців, що, за його словами, більше, ніж у тринадцяти країнах НАТО разом узятих.

Санчес додав, що, зміцнюючи свою оборону та сприяючи колективній обороні, він не відмовиться від зміцнення системи охорони здоров'я, освіти, допомоги залежним особам, допомоги в розвитку або співпраці з третіми країнами.

На запитання, чи готовий він пояснити ці аргументи безпосередньо президенту США, він відповів: "Коли у мене були якісь проблеми? Навпаки, ми завжди раді".

До Санчеса міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес також відповів Трампу, запевнивши, що країна "є надійним і міцним союзником НАТО", якому вона надає "історичне" розгортання військ і з яким підтримує "безсумнівну прихильність".

Минулого року Трамп назвав Іспанію "країною, що відстає" у питаннях витрат на оборону, і заявив, що її слід "виключити" з НАТО.

У відповідь на висловлювання Трампа в іспанському уряді непублічно зазначили, що Іспанія виконує "свої цілі щодо обороноздатності" так само, як і Сполучені Штати, є повноправним членом Альянсу і віддана НАТО.