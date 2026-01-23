Премьер Испании хочет объяснить Трампу аргументы по расходам на оборону

Премьер-министр Испании Педро Санчес отверг очередную порцию критики со стороны американского президента Дональда Трампа из-за недостаточных расходов страны на оборону.

Заявление испанского президента приводит EFE, сообщает "Европейская правда".

Трамп в ходе своего выступления в рамках Всемирного экономического форума в Давосе обвинил Испанию в том, что она "пользуется ситуацией", поскольку является "единственной страной НАТО, которая не обязалась увеличить свои расходы на оборону до 5% ВВП".

Американский президент добавил, что хотел бы обсудить этот вопрос с представителями Испании.

Комментируя эти заявления Трампа, Санчес заверил, что будет "рад" объяснить ему свои аргументы лицом к лицу.

Он рассказал, что Испания утроила свои инвестиции в оборону с момента его прихода к власти и выделяет на эти цели 34 млрд евро в год из налогов всех испанцев, что, по его словам, больше, чем в тринадцати странах НАТО вместе взятых.

Санчес добавил, что, укрепляя свою оборону и способствуя коллективной обороне, он не откажется от укрепления системы здравоохранения, образования, помощи зависимым лицам, помощи в развитии или сотрудничестве с третьими странами.

На вопрос, готов ли он объяснить эти аргументы непосредственно президенту США, он ответил: "Когда у меня были какие-то проблемы? Наоборот, мы всегда рады".

До Санчеса министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес также ответил Трампу, заверив, что страна "является надежным и прочным союзником НАТО", которому она предоставляет "историческое" развертывание войск и с которым поддерживает "несомненную приверженность".

В прошлом году Трамп назвал Испанию "отстающей страной" в вопросах расходов на оборону и заявил, что ее следует "исключить" из НАТО.

В ответ на высказывания Трампа в испанском правительстве непублично отметили, что Испания выполняет "свои цели по обороноспособности" так же, как и Соединенные Штаты, является полноправным членом Альянса и предана НАТО.