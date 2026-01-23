Зеленський розкрив, чим Україна може бути корисна для об'єднаної армії Європи

З огляду на розбудову Росією армії до 3,5 млн осіб Європа теж має прагнути до створення чисельних збройних сил, і без досвіду української армії тут не обійтися.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час онлайн-спілкування зі ЗМІ, передає "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що, судячи з напрацювань і документів, Росія прагне до 2030 року довести чисельність своєї армії до 3,5 млн осіб.

Крім того, за його словами, "принаймні 1,5 млн з досвідом війни в них є на тому чи іншому рівні".

"Що стосується європейських сил, ми говоримо не тільки про кількість, а про можливість, про досвід, і без української армії, без мільйона українців не обійтися. І це їм буде основою такої армії", – наголосив він.

За словами президента, досвід України був би вкрай важливий для об'єднаних збройних сил Європи.

Зеленський нагадав, що Україна від самого початку війни використовувала європейську, американську та іншу зброю, і показала, що з цього працює, а що не працює в сучасній війні.

"Всі ці знання вона передавала партнерам, партнери чітко знають, яка з їхньої зброї працює, а що можна, чесно кажучи, викинути на смітник. І так само з дронами. Дрони нам передавали, сьогодні вони вже не працюють. Сьогодні ми виробляємо дрони іншого покоління. І ці технології також є у наших партнерів. Це вже є великий, в принципі, вклад України в такі об'єднані збройні сили", – зазначив він.

"Росія не просто так розігнала цю машину. Просто машину по виробництву зброї, по кількості людей розігнала. Хто її зупинив? Один світлофор. Це Україна, але червоний постійно горіти не буде. Потрібна допомога", – заявив Зеленський.

Зеленський також заявив, що основою об'єднаних сил Європи могла б стати українська армія, але в України з огляду на триваючу війну "на це немає часу".

У виступі на економічному форумі в Давосі Зеленський висловив думку, що Європі за нинішніх обставин потрібно створювати об’єднані збройні сили, щоб не покладати усі сподівання на гарантії у межах НАТО.