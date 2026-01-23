Зеленский раскрыл, чем Украина может быть полезна для объединенной армии Европы

Учитывая наращивание Россией армии до 3,5 млн человек, Европа тоже должна стремиться к созданию многочисленных вооруженных сил, и без опыта украинской армии здесь не обойтись.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время онлайн-общения со СМИ, передает "Европейская правда".

Зеленский отметил, что судя по наработкам и документам, Россия стремится к 2030 году довести численность своей армии до 3,5 млн человек.

Кроме того, по его словам, "по крайней мере 1,5 млн с опытом войны у них есть на том или ином уровне".

"Что касается европейских сил, мы говорим не только о количестве, но и о возможности, об опыте, и без украинской армии, без миллиона украинцев не обойтись. И это будет основой такой армии", – подчеркнул он.

По словам президента, опыт Украины был бы крайне важен для объединенных вооруженных сил Европы.

Зеленский напомнил, что Украина с самого начала войны использовала европейское, американское и другое оружие, и показала, что из этого работает, а что не работает в современной войне.

"Все эти знания она передавала партнерам, партнеры четко знают, какое из их оружия работает, а что можно, честно говоря, выбросить на свалку. И то же с дронами. Дроны, которые нам передавали, сегодня они уже не работают. Сегодня мы производим дроны другого поколения. И эти технологии также есть у наших партнеров. Это уже большой, в принципе, вклад Украины в такие объединенные вооруженные силы", – отметил он.

"Россия не просто так разогнала эту машину. Просто машину по производству оружия, по количеству людей разогнала. Кто ее остановил? Один светофор. Это Украина, но красный постоянно гореть не будет. Нужна помощь", – заявил Зеленский.

Зеленский также заявил, что основой объединенных сил Европы могла бы стать украинская армия, но у Украины, учитывая продолжающуюся войну, "на это нет времени".

В выступлении на экономическом форуме в Давосе Зеленский высказал мнение, что Европе в нынешних условиях нужно создавать объединенные вооруженные силы, чтобы не возлагать все надежды на гарантии в рамках НАТО.