Жертвами зіткнення поїздів в Іспанії стали 45 осіб

Регіональна влада іспанської Андалусії підтвердила у четвер, що під час рятувальної операції на місці зіткнення поїздів у місті Адамус було виявлено ще два тіла.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Таким чином кількість жертв масштабної залізничної аварії зросла до 45 осіб.

Виявлені тіла – це дві останні людини, які були оголошені зниклими безвісти і яких розшукували.

В рятувальній операції брали участь 200 фахівців, які з понеділка працювали цілодобово, щоб знайти жертв і прибрати з колій вагони поїздів Iryo і Alvia, що зіткнулися в неділю.

Нагадаємо, ввечері у неділю в іспанському Адамусі поїзд Iryo, що прямував з Малаги до Мадрида, зійшов з рейок і зіткнувся з поїздом Alvia, що рухався в протилежному напрямку. Це одна з найгірших залізничних катастроф в країні у новітній історії.

Крім того, у вівторок неподалік Барселони сталась аварія із приміським поїздом, внаслідок якої загинула одна людина, ще 37 отримали поранення.

А 22 січня у районі іспанського міста Картахена поїзд зачепився об "руку" крана, що виконував певні роботи на території, прилеглій до колії.