В Іспанії стався третій за останні дні інцидент на залізниці з 6 постраждалими

Новини — Четвер, 22 січня 2026, 15:00 — Марія Ємець

В Іспанії повідомляють про третій за останні дні залізничний інцидент, цього разу без тяжких наслідків. 

Про це повідомляє El Pais, пише "Європейська правда".

Інцидент стався в районі міста Картахена, що на середземноморському узбережжі на півдні країни. За попередньою інформацією, поїзд зачепився об "руку" крана, що виконував певні роботи на території, прилеглій до колії, але не пов’язані з обслуговуванням залізниці. 

Через інцидент незначні травми отримали шість людей. 

"Нас це шокувало, особливо з огляду на давніші події цього тижня", – прокоментував президент регіону Мурсія Фернандо Лопес Мірас. 

Нагадаємо, ввечері у неділю в іспанському Адамусі поїзд Iryo, що прямував з Малаги до Мадрида, зійшов з рейок і зіткнувся з поїздом Alvia, що рухався в протилежному напрямку. В аварії загинули 43 людини, це одна з найгірших залізничних катастроф в країні у новітній історії. 

Іспанська влада виключила диверсію як можливу причину трагедії на залізниці, основною версією є дефект рейок

Крім того, у вівторок неподалік Барселони сталась аварія із приміським поїздом, внаслідок якої загинула одна людина, ще 37 отримали поранення.

