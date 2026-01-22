В Іспанії стався третій за останні дні інцидент на залізниці з 6 постраждалими

В Іспанії повідомляють про третій за останні дні залізничний інцидент, цього разу без тяжких наслідків.

Про це повідомляє El Pais, пише "Європейська правда".

Інцидент стався в районі міста Картахена, що на середземноморському узбережжі на півдні країни. За попередньою інформацією, поїзд зачепився об "руку" крана, що виконував певні роботи на території, прилеглій до колії, але не пов’язані з обслуговуванням залізниці.

🚨 #ÚLTIMAHORA | Choca un tren de pasajeros contra el brazo de una grúa en Alumbres



➡️ En la zona se encuentran sanitarios y efectivos de emergencias



🔗https://t.co/LlsPFdpaYb pic.twitter.com/Qy8wvIsyaM – La 7 (@la7tele) January 22, 2026

Через інцидент незначні травми отримали шість людей.

"Нас це шокувало, особливо з огляду на давніші події цього тижня", – прокоментував президент регіону Мурсія Фернандо Лопес Мірас.

Нагадаємо, ввечері у неділю в іспанському Адамусі поїзд Iryo, що прямував з Малаги до Мадрида, зійшов з рейок і зіткнувся з поїздом Alvia, що рухався в протилежному напрямку. В аварії загинули 43 людини, це одна з найгірших залізничних катастроф в країні у новітній історії.

Іспанська влада виключила диверсію як можливу причину трагедії на залізниці, основною версією є дефект рейок.

Крім того, у вівторок неподалік Барселони сталась аварія із приміським поїздом, внаслідок якої загинула одна людина, ще 37 отримали поранення.