Жертвами столкновения поездов в Испании стали 45 человек

Региональные власти испанской Андалусии подтвердили в четверг, что во время спасательной операции на месте столкновения поездов в городе Адамус были обнаружены еще два тела.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Таким образом, число жертв масштабной железнодорожной аварии возросло до 45 человек.

Обнаруженные тела – это два последних человека, которые были объявлены пропавшими без вести и которых разыскивали.

В спасательной операции участвовали 200 специалистов, которые с понедельника работали круглосуточно, чтобы найти жертв и убрать с путей вагоны поездов Iryo и Alvia, столкнувшихся в воскресенье.

Напомним, вечером в воскресенье в испанском Адамусе поезд Iryo, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и столкнулся с поездом Alvia, двигавшимся в противоположном направлении. Это одна из худших железнодорожных катастроф в новейшей истории страны.

Кроме того, во вторник недалеко от Барселоны произошла авария с пригородным поездом, в результате которой погиб один человек, еще 37 получили ранения.

А 22 января в районе испанского города Картахена поезд зацепился за "руку" крана, который выполнял определенные работы на территории, прилегающей к путям.