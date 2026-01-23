Трамп хоче довести НАТО, що стаття 5 "не працює", бо не захищає його від мігрантів

Президент Дональд Трамп заявив, що Сполученим Штатам варто було б випробувати НАТО на південному кордоні США, застосувавши статтю 5 Північноатлантичного договору.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Стаття 5 Північноатлантичного договору передбачає, що збройний напад на одного члена вважається нападом на всіх, що викликає єдину реакцію.

"Можливо, нам слід було випробувати НАТО: застосувати статтю 5 і змусити НАТО прибути сюди та захистити наш південний кордон від подальших вторгнень нелегальних іммігрантів, тим самим звільнивши велику кількість прикордонників для виконання інших завдань", – написав Трамп.

Ці зауваження з'явилися після коментарів Трампа в середу, в яких він заявив, що Альянс не повністю підтримує США, після критики з боку лідерів Європейського Союзу щодо його наміру придбати Гренландію.

"Все, що ми просимо, це отримати Гренландію, включаючи права і власність, тому що для її захисту потрібна власність, а захистити її на умовах оренди неможливо", – сказав Трамп на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Нагадаємо, 21 січня президент США Дональд Трамп повідомив, що сформував основу для майбутньої угоди щодо Гренландії, завдяки якій він не планує вводити мита проти європейських країн.

Своєю чергою прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен окреслила червоні лінії такої угоди зі США: статус суверенної держави не обговорюється.

