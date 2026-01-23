Трамп хочет доказать НАТО, что статья 5 "не работает", потому что не защищает его от мигрантов

Президент Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам стоило бы испытать НАТО на южной границе США, применив статью 5 Североатлантического договора.

Об этом он написал в соцсети Truth Social, передает "Европейская правда".

Статья 5 Североатлантического договора предусматривает, что вооруженное нападение на одного члена считается нападением на всех, что вызывает единую реакцию.

"Возможно, нам следовало испытать НАТО: применить статью 5 и заставить НАТО прибыть сюда и защитить нашу южную границу от дальнейших вторжений нелегальных иммигрантов, тем самым освободив большое количество пограничников для выполнения других задач", – написал Трамп.

Эти замечания появились после комментариев Трампа в среду, в которых он заявил, что Альянс не полностью поддерживает США, после критики со стороны лидеров Европейского Союза в отношении его намерения приобрести Гренландию.

"Все, что мы просим, это получить Гренландию, включая права и собственность, потому что для ее защиты нужна собственность, а защитить ее на условиях аренды невозможно", – сказал Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Напомним, 21 января президент США Дональд Трамп сообщил, что сформировал основу для будущего соглашения по Гренландии, благодаря которому он не планирует вводить пошлины против европейских стран.

В свою очередь, премьер-министр Дании Метте Фредериксен обозначила красные линии такого соглашения с США: статус суверенного государства не обсуждается.

