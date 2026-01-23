У Франції провалилися дві спроби висловити недовіру уряду

Дві спроби оголосити вотум недовіри уряду Франції зазнали невдачі у нижній палаті парламенту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

Спершу парламент голосував за пропозицію ультралівої "Нескореної Франції".

Ця ініціатива щодо вотуму недовіри не була прийнята, набравши 269 голосів "за" (абсолютна більшість, необхідна для прийняття, становила 288 голосів).

Далі парламент перейшов до голосування за пропозицією вотуму недовіри, ініційованою ультраправим "Національним об'єднанням".

Ця пропозиція набрала ще менше – 142 голоси.

Приводом для ініціювання вотумів недовіри стало те, що прем’єр-міністр Франції Себастьян Лекорню застосував спеціальні конституційні повноваження, щоб ухвалити бюджет на 2026 рік без голосування парламенту.

Переговори щодо бюджету Франції на 2026 рік затягнулися на місяці, через що французькому президенту Емманюелю Макрону довелося схвалити спеціальний закон, який тимчасового дозволяє компенсувати відсутність повноцінного бюджету на 2026 рік.