Прем'єр-міністр Франції схвалив бюджет в обхід парламенту, йому загрожує відставка

Прем’єр-міністр Франції Себастьян Лекорню застосував спеціальні конституційні повноваження, щоб ухвалити бюджет на 2026 рік без голосування парламенту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BMFTV.

Лекорню використав статтю 49.3, яка дозволяє уряду ухвалювати закони без голосування в парламенті, для ухвалення бюджету.

Тепер, згідно з конституцією, французький парламент має 24 години на те, що оголосити про вотум недовіри кабінету міністрів Лекорню. Якщо цього не станеться, бюджет набуває чинності. У інакшому випадку, уряд йде у відставку.

Ультраліва партія "Нескорена Франція" та ультраправа "Національне об’єднання" вже заявили про винесення на голосування вотумів недовіри уряду Лекорню. Парламент розгляне їх у п’ятницю, 23 січня.

У понеділок прем’єр-міністр Франції офіційно оголосив про використання урядом цього конституційного інструменту. Лекорню висловив жаль, адже три місяці відмовлявся застосовувати ці повноваження для схвалення бюджету.

Переговори щодо бюджету Франції на 2026 рік затягнулися на місяці, через що французькому президенту Емманюелю Макрону довелося схвалити спеціальний закон, який тимчасового дозволяє компенсувати відсутність повноцінного бюджету на 2026 рік.

Бюджетні баталії у парламенті Франції вже призвели до падіння трьох урядів з часу дострокових виборів 2024 року.

Однак, як повідомлялося, в уряду Лекорню є шанси витримати вотуми недовіри у парламенті через позицію соціалістів.

