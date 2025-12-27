У Франції схвалили тимчасовий бюджет на 2026 рік

Французький президент Емманюель Макрон схвалив спеціальний закон, який тимчасового дозволяє компенсувати відсутність повноцінного бюджету на 2026 рік.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Законодавчий інструмент, який вже використовувався минулого року після оголошення недовіри уряду Мішеля Барньє, дозволяє тимчасово фінансувати державу в 2026 році до відновлення дебатів у парламенті щодо закону про бюджет.

Водночас він не дозволяє запроваджувати нові податки або нові витрати порівняно з бюджетом 2025 року, зокрема на оборону, яку Макрон визначив пріоритетом у зв'язку з російською загрозою.

Спеціальний закон, який у вівторок був одностайно ухвалений парламентом Франції, був поданий урядом після того, як депутати не змогли домовитися про ухвалення проєкту бюджету на 2026 рік.

Уряд меншості Лекорню має мало простору для маневру в роздробленому парламенті Франції, де бюджетні баталії вже призвели до падіння трьох урядів з часу дострокових виборів 2024 року.

Більшість французів від початку не вірять, що Лекорню вдасться вирішити проблему, з якою не впорався його попередник – знайти компроміс із фракціями у парламенті, щоб затвердити бюджет і не отримати вотуму недовіри.

