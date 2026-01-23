Во Франции провалились две попытки выразить недоверие правительству

Две попытки объявить вотум недоверия правительству Франции потерпели неудачу в нижней палате парламента.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV.

Сначала парламент голосовал за предложение ультралевой "Непокоренной Франции".

Эта инициатива по вотуму недоверия не была принята, набрав 269 голосов "за" (абсолютное большинство, необходимое для принятия, составляло 288 голосов).

Далее парламент перешел к голосованию по предложению вотума недоверия, инициированному ультраправым "Национальным объединением".

Это предложение набрало еще меньше – 142 голоса.

Поводом для инициирования вотумов недоверия стало то, что премьер-министр Франции Себастьян Лекорню применил специальные конституционные полномочия, чтобы принять бюджет на 2026 год без голосования парламента.

Переговоры по бюджету Франции на 2026 год затянулись на месяцы, из-за чего французскому президенту Эмманюэлю Макрону пришлось принять специальный закон, который временно позволяет компенсировать отсутствие полноценного бюджета на 2026 год.