Глава МЗС Італії натякнув на невдячність Зеленського після його критики на адресу Європи

Звинувачення українського президента Володимира Зеленського на адресу Європи під час його виступу на форумі в Давосі були розкритиковані міністром закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Il Giornale.

Міністр закордонних справ, коментуючи виступ Зеленського, сказав, що ЄС зробив все для збереження незалежності України.

"Мені здається, що він не дуже щедрий стосовно Європи", – заявив Таяні на полях бізнес-форуму між Італією та Німеччиною.

"Мені здається, що Європа гарантувала незалежність України, роблячи все можливе для політичної, фінансової та військової підтримки цієї країни", – додав він.

Варто зазначити, що виступ президента Володимира Зеленського справді містив низку критичних оцінок на адресу Європи.

Зокрема, він критикував недостані заходи ЄС для протидії "тіньовому флоту" РФ. "Європа любить обговорювати майбутнє, але уникає вживати заходів сьогодні, заходів, які визначають, яке майбутнє ми матимемо, ось у чому проблема. Чому президент Трамп може зупинити танкери з тіньового флоту і припинити постачання нафти, а Європа – ні?" – звернувся до учасників форуму президент.

Також він висловив жаль з приводу того, що острах перед помстою Росії не дозволив втілити у життя початковий план Єврокомісії з "репараційною позикою" Україні з використанням росактивів.

Крім того, Зеленський дорікнув європейцям за ставлення до безпекових питань, зокрема щодо Гренландії.