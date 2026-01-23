Конституционный суд Болгарии утвердил отставку президента

Конституционный суд Болгарии принял отставку президента Румена Радева, решение вступает в силу с 23 января.

Об этом сообщает Nova.bg, информирует "Европейская правда".

Конституционный суд постановил, что полномочия президента Республики Болгария Румена Радева прекращаются досрочно с момента поданной им отставки.

Решение было принято единогласно.

Задача суда заключалась лишь в том, чтобы установить, что отставка главы государства была его личным волеизъявлением, а не сделана под давлением.

Поскольку речь не идет о процедуре импичмента, не было необходимости в явке президента на слушание в суд или в проведении расследования.

А после решения Конституционного суда, в 16 часов сегодня Румен Радев покинет президентский пост.

Обязанности президента Болгарии перейдут к вице-президенту Илиане Йотовой, которая автоматически вступит в должность главы государства.

Конституционный суд постановил, что ей не нужно будет повторно приносить присягу перед Народным собранием, поскольку она сделала это в 2021 году.

Напомним, 19 января Радев в обращении к народу объявил, что 20 января сложит президентские полномочия.

Румен Радев – 15-й демократически избранный президент Болгарии. Впервые его избрали в 2016 году, во второй раз – в 2017 году.

