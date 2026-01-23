Україна замовила у німецької компанії 18 систем ППО IRIS-T

Україна замовила 18 систем протиповітряної оборони IRIS-T німецького виробника Diehl Defence.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів генеральний директор Diehl Defence Гельмут Раух на конференції у п'ятницю, його цитує DW.

За словами Рауха, наразі в Україні експлуатується дев'ять вогневих установок IRIS-T і вона зацікавлена ​​в додаткових вогневих одиницях.

Компанія планує значно розширити виробництво вогневих установок для систем протиповітряної оборони IRIS-T SLM та IRIS-T SLS, додав Раух.

"У середньостроковій перспективі ми плануємо розширити виробництво до 16 вогневих установок – приблизно за два роки. Якщо ми побачимо більший попит з боку наших клієнтів, ми зможемо ще більше збільшити виробництво", – сказав він.

Цього року компанія планує виготовити до десяти установок. Крім того, Diehl Defence працює над розробкою ракети IRIS-T SLX, дальність польоту якої становитиме 80 кілометрів.

Німеччина, додав Раух, висловила зацікавленість у ракеті, а Єгипет вже її замовив. Очікується, що IRIS-T SLX надійде в серійне виробництво у 2029 році.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський порушував питання про додаткову підтримку української ППО у розмові з прем’єром Нідерландів.

Також Зеленський висловив стурбованість, що поглиблення конфронтації між США та Європою вдарить по спроможності української протиповітряної оборони.