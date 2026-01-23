Украина заказала у немецкой компании 18 систем ПВО IRIS-T

Украина заказала 18 систем противовоздушной обороны IRIS-T немецкого производителя Diehl Defence.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал генеральный директор Diehl Defence Хельмут Раух на конференции в пятницу, его цитирует DW.

По словам Рауха, в настоящее время в Украине эксплуатируется девять огневых установок IRIS-T и она заинтересована в дополнительных огневых единицах.

Компания планирует значительно расширить производство огневых установок для систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM и IRIS-T SLS, добавил Раух.

"В среднесрочной перспективе мы планируем расширить производство до 16 огневых установок – примерно за два года. Если мы увидим больший спрос со стороны наших клиентов, мы сможем еще больше увеличить производство", – сказал он.

В этом году компания планирует изготовить до десяти установок. Кроме того, Diehl Defence работает над разработкой ракеты IRIS-T SLX, дальность полета которой составит 80 километров.

Германия, добавил Раух, выразила заинтересованность в ракете, а Египет уже ее заказал. Ожидается, что IRIS-T SLX поступит в серийное производство в 2029 году.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский поднимал вопрос о дополнительной поддержке украинской ПВО в разговоре с премьером Нидерландов.

Также Зеленский выразил обеспокоенность, что углубление конфронтации между США и Европой ударит по способности украинской противовоздушной обороны.