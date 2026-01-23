ЕС и Совет Европы подписали соглашение о подготовке Спецтрибунала по российской агрессии

Совет Европы, Европейская комиссия и Европейская служба внешних действий подписали соглашение о создании группы, которая будет готовить Спецтрибунал по расследованию преступления агрессии РФ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе в X.

Генсек Совета Европы сообщил, что передовая группа будет заниматься подготовкой структур трибунала, усилением подотчетности и поддержкой правосудия для Украины.

The Council of Europe and the @EU_Commission @eu_eeas have signed an agreement to set up an advance team for the future Special Tribunal for the Crime of Aggression against Ukraine. A key step towards strengthening accountability, preparing the tribunal's structures, and… – Alain Berset (@alain_berset) January 23, 2026

Накануне глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила о первых 10 миллионах евро, которые Евросоюз выделил на создание Спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

Напомним, соглашение о создании Спецтрибунала подписали в июне 2025 года.

Будущий Спецтрибунал позволит проводить расследования против высшего руководства государства-агрессора России, включая главу Кремля Владимира Путина.

