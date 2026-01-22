ЄС вніс перші 10 млн євро на створення спецтрибуналу щодо злочинів агресії РФ

Євросоюз виділив перші 10 мільйонів на функціонування Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України, який створюють під егідою Ради Європи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це увечері 22 січня оголосила головна дипломатка ЄС Кая Каллас.

Каллас повідомила про перший фінансовий внесок ЄС у роботу Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ і підписання з Радою Європи відповідної угоди.

Today, the EU provided the first €10 million for a new Special Tribunal to prosecute Russian leaders for their role in Moscow’s war against Ukraine.



Russia’s leaders are responsible for this war, and they must be held accountable. There can be no impunity.



A pleasure to… pic.twitter.com/Sm8JpF9vdL – Kaja Kallas (@kajakallas) January 22, 2026

"Сьогодні ЄС виділив перші 10 мільйонів на новий спецтрибунал – для притягнення до відповідальності керівництва Росії за роль у війні Москви проти України. Російське керівництво відповідальне за цю війну – і має бути притягнене до відповідальності. Не може бути безкарності", – наголосила Каллас.

Перед цим президент України Володимир Зеленський у Давосі дорікнув за надто повільні кроки для притягнення до відповідальності правителя РФ Владіміра Путіна за війну проти України.

Нагадаємо, угоду про створення спецтрибуналу підписали у червні 2025 року.

