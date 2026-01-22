Укр Рус Eng

ЄС вніс перші 10 млн євро на створення спецтрибуналу щодо злочинів агресії РФ

Новини — Четвер, 22 січня 2026, 19:20 — Марія Ємець

Євросоюз виділив перші 10 мільйонів на функціонування Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України, який створюють під егідою Ради Європи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це увечері 22 січня оголосила головна дипломатка ЄС Кая Каллас.

Каллас повідомила про перший фінансовий внесок ЄС у роботу Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ і підписання з Радою Європи відповідної угоди. 

"Сьогодні ЄС виділив перші 10 мільйонів на новий спецтрибунал – для притягнення до відповідальності керівництва Росії за роль у війні Москви проти України. Російське керівництво відповідальне за цю війну – і має бути притягнене до відповідальності. Не може бути безкарності", – наголосила Каллас. 

Перед цим президент України Володимир Зеленський у Давосі дорікнув за надто повільні кроки для притягнення до відповідальності правителя РФ Владіміра Путіна за війну проти України. 

Нагадаємо, угоду про створення спецтрибуналу підписали у червні 2025 року.

Детально про домовленості щодо трибуналу читайте у статті "Нюрнберг для Путіна. Все про трибунал для верхівки РФ, який створюють у Гаазі".

