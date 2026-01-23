Укр Рус Eng

Топпосадовці Польщі дорікнули Трампу за знецінення ролі союзників в Афганістані

Новини — П'ятниця, 23 січня 2026, 20:17 — Марія Ємець

Прем’єр-міністр Дональд Туск і глава МЗС Радослав Сікорський дорікнули президенту США Дональду Трампу за заяви, якими він знецінив роль союзників і їхні втрати в операції в Афганістані після терактів 11 вересня.

Як повідомляє "Європейська правда", заяви вони опублікували у своєму X. 

Дональд Туск пригадав, як наприкінці грудня 2011 році, теж у ролі прем’єра своєї країни, їздив до Афганістану для церемонії прощання з п’ятьма польськими військовими. 

"Американські офіцери, які тоді супроводжували мене, казали, що Америка ніколи не забуде польських героїв. Можливо, вони нагадають про це президенту Трампу", – написав Туск.

Очільник МЗС Радослав Сікорський нагадав, що не з чужого досвіду знає про Афганістан і зауважив, що зона, де перебували польські військові, не була безпечним тиловим районом. 

"Провінція Газні, де служив наш контингент, на пуштунському півдні, була прифронтовою – на 7 з 10 за афганською шкалою складності і небезпеки. Ніхто не має права насміхатися над службою наших військових", – прокоментував він. 

Причиною для цих коментарів стали слова Трампа про те, що союзники під час операції, мовляв, були "десь на другій лінії". 

У Британії, яка втратила понад 450 військовослужбовців, ці заяви спричинили шквал обурення від топпосадовців, політиків та ветеранів.  

Перед цим Трамп, під час виступу у Давосі, вже не вперше заявив, що США "не отримували нічого навзаєм" за свою ключову роль у колективній безпеці НАТО, і висловив сумнів, що інші союзники у разі потреби прийшли б на допомогу США.

