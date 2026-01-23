Топпосадовці Польщі дорікнули Трампу за знецінення ролі союзників в Афганістані

Прем’єр-міністр Дональд Туск і глава МЗС Радослав Сікорський дорікнули президенту США Дональду Трампу за заяви, якими він знецінив роль союзників і їхні втрати в операції в Афганістані після терактів 11 вересня.

Як повідомляє "Європейська правда", заяви вони опублікували у своєму X.

Дональд Туск пригадав, як наприкінці грудня 2011 році, теж у ролі прем’єра своєї країни, їздив до Афганістану для церемонії прощання з п’ятьма польськими військовими.

22 grudnia 2011 roku w afgańskim Ghazni uczestniczyłem jako premier Polski w pożegnaniu pięciu poległych polskich żołnierzy. Towarzyszący mi wówczas amerykańscy oficerowie mówili, że Ameryka nigdy nie zapomni polskich bohaterów. Może przypomną o tym prezydentowi Trumpowi. – Donald Tusk (@donaldtusk) January 23, 2026

"Американські офіцери, які тоді супроводжували мене, казали, що Америка ніколи не забуде польських героїв. Можливо, вони нагадають про це президенту Трампу", – написав Туск.

Очільник МЗС Радослав Сікорський нагадав, що не з чужого досвіду знає про Афганістан і зауважив, що зона, де перебували польські військові, не була безпечним тиловим районом.

Znam Afganistan z młodości. Byłem tam także jako szef MON i MSZ.

Prowincja Gazni, gdzie służył nasz kontyngent, na pusztuńskim południu, była frontowa, 7/10 na afgańskiej skali trudności i niebezpieczeństw.

Nikt nie ma prawa drwić ze służby naszych żołnierzy. – Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) January 23, 2026

"Провінція Газні, де служив наш контингент, на пуштунському півдні, була прифронтовою – на 7 з 10 за афганською шкалою складності і небезпеки. Ніхто не має права насміхатися над службою наших військових", – прокоментував він.

Причиною для цих коментарів стали слова Трампа про те, що союзники під час операції, мовляв, були "десь на другій лінії".

У Британії, яка втратила понад 450 військовослужбовців, ці заяви спричинили шквал обурення від топпосадовців, політиків та ветеранів.

Перед цим Трамп, під час виступу у Давосі, вже не вперше заявив, що США "не отримували нічого навзаєм" за свою ключову роль у колективній безпеці НАТО, і висловив сумнів, що інші союзники у разі потреби прийшли б на допомогу США.