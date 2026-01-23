В Польше упрекнули Трампа за обесценивание роли союзников в Афганистане

Премьер-министр Дональд Туск и глава МИД Радослав Сикорский упрекнули президента США Дональда Трампа за заявления, которыми он обесценил роль союзников и их потери в операции в Афганистане после терактов 11 сентября.

Як повідомляє "Європейська правда", заяви вони опублікували у своєму X.

Дональд Туск вспомнил, как в конце декабря 2011 года, тоже в роли премьера своей страны, ездил в Афганистан для церемонии прощания с пятью польскими военными..

22 grudnia 2011 roku w afgańskim Ghazni uczestniczyłem jako premier Polski w pożegnaniu pięciu poległych polskich żołnierzy. Towarzyszący mi wówczas amerykańscy oficerowie mówili, że Ameryka nigdy nie zapomni polskich bohaterów. Może przypomną o tym prezydentowi Trumpowi. – Donald Tusk (@donaldtusk) January 23, 2026

"Американские офицеры, которые тогда сопровождали меня, говорили, что Америка никогда не забудет польских героев. Возможно, они напомнят об этом президенту Трампу", – написал Туск.

Глава МИД Радослав Сикорский напомнил, что не по чужому опыту знает об Афганистане и отметил, что зона, где находились польские военные, не была безопасным тыловым районом.

Znam Afganistan z młodości. Byłem tam także jako szef MON i MSZ.

Prowincja Gazni, gdzie służył nasz kontyngent, na pusztuńskim południu, była frontowa, 7/10 na afgańskiej skali trudności i niebezpieczeństw.

Nikt nie ma prawa drwić ze służby naszych żołnierzy. – Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) January 23, 2026

"Провинция Газни, где служил наш контингент, на пуштунском юге, была прифронтовой – на 7 из 10 по афганской шкале сложности и опасности. Никто не имеет права насмехаться над службой наших военных", – прокомментировал он.

Причиной для этих комментариев стали слова Трампа о том, что союзники во время операции, мол, были "где-то на второй линии".

В Британии, которая потеряла более 450 военнослужащих, эти заявления вызвали шквал возмущения от топ-чиновников, политиков и ветеранов.

Перед этим Трамп, во время выступления в Давосе, уже не впервые заявил, что США "не получали ничего взамен" за свою ключевую роль в коллективной безопасности НАТО, и выразил сомнение, что другие союзники в случае необходимости пришли бы на помощь США.