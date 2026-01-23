Укр Рус Eng

В Польше упрекнули Трампа за обесценивание роли союзников в Афганистане

Новости — Пятница, 23 января 2026, 20:17 — Мария Емец

Премьер-министр Дональд Туск и глава МИД Радослав Сикорский упрекнули президента США Дональда Трампа за заявления, которыми он обесценил роль союзников и их потери в операции в Афганистане после терактов 11 сентября.

Дональд Туск вспомнил, как в конце декабря 2011 года, тоже в роли премьера своей страны, ездил в Афганистан для церемонии прощания с пятью польскими военными.. 

"Американские офицеры, которые тогда сопровождали меня, говорили, что Америка никогда не забудет польских героев. Возможно, они напомнят об этом президенту Трампу", – написал Туск.

Глава МИД Радослав Сикорский напомнил, что не по чужому опыту знает об Афганистане и отметил, что зона, где находились польские военные, не была безопасным тыловым районом.

"Провинция Газни, где служил наш контингент, на пуштунском юге, была прифронтовой – на 7 из 10 по афганской шкале сложности и опасности. Никто не имеет права насмехаться над службой наших военных", – прокомментировал он.

Причиной для этих комментариев стали слова Трампа о том, что союзники во время операции, мол, были "где-то на второй линии".

В Британии, которая потеряла более 450 военнослужащих, эти заявления вызвали шквал возмущения от топ-чиновников, политиков и ветеранов.

Перед этим Трамп, во время выступления в Давосе, уже не впервые заявил, что США "не получали ничего взамен" за свою ключевую роль в коллективной безопасности НАТО, и выразил сомнение, что другие союзники в случае необходимости пришли бы на помощь США.

