Стармер надеется на извинения Трампа перед ветеранами и семьями погибших в Афганистане

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал оскорбительными обесценивающие заявления президента США о роли союзников в Афганистане и намекнул, что Трампу стоит извиниться за свои слова перед британскими ветеранами и семьями погибших.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в общении со СМИ.

Стармер напомнил, что Великобритания потеряла в Афганистане 457 британских военных, и еще многие другие получили тяжелые ранения.

"Я никогда не забуду их храбрость и жертву, на которую они пошли ради своей страны... Поэтому я считаю заявления президента Трампа оскорбительными и откровенно ужасными. И я совсем не удивлен, что они так задели близких тех, кто погиб, кто получил ранения", – заявил Кир Стармер.

Журналисты уточнили, будет ли он требовать извинений от Трампа за сказанное.

"Я четко очертил мою позицию. Если бы я так оговорился, если бы я такое сказал – я бы точно просил прощения", – сказал Стармер.

"У нас очень близкие отношения с США, это важно для нашей безопасности, нашей обороны, разведданных. И именно из-за того, что наши отношения такие, мы сражались бок о бок с американцами в Афганистане за наши ценности", – добавил он.

Напомним, слова Трампа о том, что союзники во время операции, мол, были "где-то на второй линии", вызвали шквал возмущения в Британии. Отреагировал в том числе принц Гарри, который тоже служил в Афганистане.

Премьер-министр Дональд Туск и глава МИД Радослав Сикорский также упрекнули Трампа, напомнив о польском контингенте и польских потерях.