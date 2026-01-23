Принц Гаррі, який служив в Афганістані, розкритикував слова Трампа про операцію союзників 

Британський принц Гаррі відповів на заяви президента США Дональда Трампа, який знецінив внесок союзників, у тому числі Британії, в операцію в Афганістані після терактів 11 вересня.

Як пише "Європейська правда", заяву принца опублікувало BBC.

Принц Гаррі, який сам служив у Афганістані у 2008 та 2012 роках, заявив, що жертви серед британських військових в операції союзників заслуговують на повагу.

Фото: BBC

"Я там служив. Я там знайшов друзів на все життя. І я там втратив друзів. Тільки у Великій Британії загинуло 457 військовослужбовців..Ці жертви заслуговують на те, щоб про них говорили правдиво та з повагою, оскільки ми всі залишаємося єдиними та вірними захисту дипломатії та миру", – написав принц.

Гаррі нагадав, що у 2001 році США активували 5 статтю НАТО, а союзники, зокрема Велика Британія, відгукнулися на цей заклик.

Заява принца Гаррі була опублікована після того, як нещодавні слова президента США Дональда Трампа викликали широкий резонанс в уряді та у суспільстві Британії.

Трамп у інтерв’ю Fox News заявив, що війська НАТО трималися подалі від фронту в Афганістані.

Слова американського президента засудили і топпосадовці Польщі, яка також брала участь у операціях союзників.