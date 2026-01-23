Умеров рассказал о встрече с США и Россией в Абу-Даби

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил о завершении первого дня переговоров с российской и американской делегациями в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он написал в Telegram.

По словам секретаря СНБО, на встрече речь шла о параметрах окончания войны и "дальнейшей логике" переговорного процесса.

Умеров сообщил, что вместе с ним в консультациях участвовали руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Со стороны США присутствовали специальный посланник президента США Стив Виткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, комиссар Федеральной службы закупок Джош Груэнбаум, министр армии США генерал Дэниел Дрисколл и командующий силами НАТО в Европе генерал Алекс Гринкевич.

В российской делегации были представители военной разведки и армии.

Умеров анонсировал дальнейшие встречи в субботу, 24 января. К ним должны присоединиться начальник Генштаба генерал Андрей Гнатов и заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны генерал-лейтенант Вадим Скибицкий.

По итогам каждого этапа украинская команда докладывает президенту Украины Владимиру Зеленскому, написал Умеров.

Накануне Владимир Зеленский анонсировал трехсторонние переговоры Украина–США–Россия в Объединенных Арабских Эмиратах, которые должны пройти в пятницу и в субботу.

Перед началом переговоров пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль настаивает на выводе Вооруженных сил Украины из Донбасса, потому что это якобы является важным условием переговоров о прекращении войны.