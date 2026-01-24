У Франції пояснили, чому не беруть участь у закупівлях зброї США для України

Франція не бере участі в ініціативі PURL, яка передбачає закупівлю американського озброєння для України, оскільки прагне, щоб європейські країни зосередитися на розвитку власного оборонно-промислового комплексу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила міністерка-делегат при міністрі збройних сил та у справах ветеранів Франції Еліс Руфо, яку цитує "Укрінформ".

Вона зауважила, що Франція допомагає Україні в різних сферах, але не в програмі PURL, хоч і підтримує залученість інших європейських партнерів до неї.

"Ми хочемо, щоб усі пам’ятали, що в певний момент нам потрібно ухвалювати рішення самостійно та розвивати європейські системи. Тож ми готуємося до наступних кроків", – сказала Руфо.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що до ініціативи PURL, у рамках якої держави закуповують у США зброю для України, приєдналось загалом вже 24 країни.

31 грудня стало відомо, що Хорватія виділяє близько 14 млн євро на закупівлю зброї США для України

Румунія вирішила підтримати ініціативу PURL, зробивши внесок у 50 млн євро.