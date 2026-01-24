Во Франции объяснили, почему не участвуют в закупках оружия США для Украины

Франция не участвует в инициативе PURL, которая предусматривает закупку американского вооружения для Украины, поскольку стремится, чтобы европейские страны сосредоточились на развитии собственного оборонно-промышленного комплекса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила министр-делегат при министре вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Элис Руфо, которую цитирует "Укринформ".

Она отметила, что Франция помогает Украине в различных сферах, но не в программе PURL, хотя и поддерживает привлечение других европейских партнеров к ней.

"Мы хотим, чтобы все помнили, что в определенный момент нам нужно принимать решения самостоятельно и развивать европейские системы. Поэтому мы готовимся к следующим шагам", – сказала Руфо.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что к инициативе PURL, в рамках которой государства закупают в США оружие для Украины, присоединилось в общей сложности уже 24 страны.

31 декабря стало известно, что Хорватия выделяет около 14 млн евро на закупку оружия США для Украины

Румыния решила поддержать инициативу PURL, сделав взнос в 50 млн евро.