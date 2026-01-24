Мерц розповів, чому Німеччина не приєднається до Ради миру Трампа

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що нинішня форма "Ради миру" президента США Дональда Трампа не дозволяє Німеччині приєднатися до неї з "конституційних причин".

Заяву очільника уряду Німеччини наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

Кілька тижнів тому Мерц висловив Трампу готовність взяти участь у такій раді, але додав, що її нинішній склад є неприйнятним для Німеччини "з конституційних міркувань".

"Ми, звичайно, готові розглянути інші форми, нові форми співпраці зі Сполученими Штатами Америки", – сказав канцлер на пресконференції в Римі в п'ятницю.

Однак Мерц заявив, що Берлін готовий співпрацювати з Вашингтоном у "пошуку нових форматів", які наблизять мир "у різних регіонах світу".

"І я не хочу обмежувати це лише Газою та Близьким Сходом. Звичайно, це може бути і Україна", – сказав Мерц.

Нагадаємо, договір про створення Раду миру під керівництвом президента США у четвер, 22 січня, підписали у швейцарському Давосі. Рада миру, за задумом Трампа, має зосереджуватися на закріпленні миру в Газі та її відбудові, а згодом – взяти на себе ширшу роль для врегулювання глобальних конфліктів.

На церемонії підписання були присутні представники менше ніж 20 країн. Втім, жоден із традиційних західноєвропейських союзників США присутнім не був.

З Європейського Союзу в церемонії взяли участь прем'єр-міністри Угорщини та Болгарії.

Серед запрошених до Ради також є й Україна. Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ може розглянути членство в організації лише після війни, адже серед запрошених є Білорусь та Росія.