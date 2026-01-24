Мерц рассказал, почему Германия не присоединится к Совету мира Трампа

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что нынешняя форма "Совета мира" президента США Дональда Трампа не позволяет Германии присоединиться к нему по "конституционным причинам".

Заявление главы правительства Германии приводит DW, сообщает "Европейская правда".

Несколько недель назад Мерц выразил Трампу готовность принять участие в таком совете, но добавил, что его нынешний состав неприемлем для Германии "по конституционным соображениям".

"Мы, конечно, готовы рассмотреть другие формы, новые формы сотрудничества с Соединенными Штатами Америки", – сказал канцлер на пресс-конференции в Риме в пятницу.

Однако Мерц заявил, что Берлин готов сотрудничать с Вашингтоном в "поиске новых форматов", которые приблизят мир "в разных регионах мира".

"И я не хочу ограничивать это только Газой и Ближним Востоком. Конечно, это может быть и Украина", – сказал Мерц.

Напомним, договор о создании Совета мира под руководством президента США в четверг, 22 января, подписали в швейцарском Давосе. Совет мира, по замыслу Трампа, должен сосредоточиться на закреплении мира в Газе и ее восстановлении, а впоследствии – взять на себя более широкую роль для урегулирования глобальных конфликтов.

На церемонии подписания присутствовали представители менее чем 20 стран. Впрочем, ни один из традиционных западноевропейских союзников США присутствующим не был.

Из Европейского Союза в церемонии приняли участие премьер-министры Венгрии и Болгарии.

Среди приглашенных в Совет также есть и Украина. Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев может рассмотреть членство в организации только после войны, ведь среди приглашенных есть Беларусь и Россия.