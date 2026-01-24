Сибіга про новий масований удар РФ: ракети вразили й стіл для переговорів

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи масовану російську атаку в ніч на 24 січня, вказав, що кремлівський правитель Владімір Путін віддав наказ про удар у момент, коли в ОЕА тривали переговори щодо мирного процесу під егідою США.

Про це український міністр написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Сибіга зазначив, що від російських ударів постраждали, зокрема найбільші міста – Київ і Харків. Крім того, Чернігів після ударів залишився без електропостачання.

Основні цілі РФ залишилися незмінними: об'єкти енергетики та житлові райони, додав глава МЗС.

"Путін цинічно віддав наказ про жорстокий масований ракетний удар по Україні саме в той момент, коли делегації збиралися в Абу-Дабі для просування мирного процесу під егідою США. Його ракети вразили не тільки наших людей, але й стіл для переговорів", – підкреслив він.

За словами міністра, ця атака є свідченням того, що "місце Путіна не за столом мирних переговорів, а на лаві підсудних спеціального трибуналу".

Сибіга подякував підрозділам протиповітряної оборони, яка продемонструвала неймовірну ефективність, енергетикам, які відновлюють пошкоджену інфраструктуру, а також партнерам, які зміцнюють стійкість України додатковими ракетами-перехоплювачами та енергетичним обладнанням.

Також він висловив вдячність тим, хто зараз бере участь у волонтерських ініціативах #WarmthForUkraine по всьому світу, збираючи кошти для надання термінової енергетичної допомоги.

В ніч на 24 січня російські ударні безпілотники поцілили в житлові будинки в Індустріальному та Немишлянському районах Харкова. Горіли квартири у багатоповерхівці, постраждали гуртожиток з переселенцями, лікарня та пологовий будинок. 14 людей травмовано, серед них – вагітна жінка і дитина.

По Києву російські окупанти вдарили ударними безпілотниками та балістичними ракетами. Зафіксовано влучання у трьох районах, відомо про щонайменше одного загиблого і трьох постраждалих у важкому стані.

Варто зазначити, що увечері 23 січня завершився перший день переговорів з російською та американською делегаціями в Об'єднаних Арабських Еміратах.