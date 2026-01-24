Сибига о новом массированном ударе РФ: ракеты поразили и стол для переговоров

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя массированную российскую атаку в ночь на 24 января, указал, что кремлевский правитель Владимир Путин отдал приказ о ударе в момент, когда в ОЕА продолжались переговоры по мирному процессу под эгидой США.

Об этом украинский министр написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Сибига отметил, что от российских ударов пострадали, в частности, крупнейшие города – Киев и Харьков. Кроме того, Чернигов после ударов остался без электроснабжения.

Основные цели РФ остались неизменными: объекты энергетики и жилые районы, добавил глава МИД.

"Путин цинично отдал приказ о жестоком массированном ракетном ударе по Украине именно в тот момент, когда делегации собирались в Абу-Даби для продвижения мирного процесса под эгидой США. Его ракеты поразили не только наших людей, но и стол для переговоров", – подчеркнул он.

По словам министра, эта атака является свидетельством того, что "место Путина не за столом мирных переговоров, а на скамье подсудимых специального трибунала".

Сибига поблагодарил подразделения противовоздушной обороны, продемонстрировавшие невероятную эффективность, энергетов, восстанавливающих поврежденную инфраструктуру, а также партнеров, укрепляющих устойчивость Украины дополнительными ракетами-перехватчиками и энергетическим оборудованием.

Также он выразил благодарность тем, кто сейчас участвует в волонтерских инициативах #WarmthForUkraine по всему миру, собирая средства для оказания срочной энергетической помощи.

В ночь на 24 января российские ударные беспилотники попали в жилые дома в Индустриальном и Немишлянском районах Харькова. Горели квартиры в многоэтажке, пострадали общежитие с переселенцами, больница и роддом. 14 человек травмированы, среди них – беременная женщина и ребенок.

По Киеву российские оккупанты нанесли удар ударными беспилотниками и баллистическими ракетами. Зафиксировано попадание в трех районах, известно о как минимум одном погибшем и трех пострадавших в тяжелом состоянии.