Мелоні сподівається, що Трамп отримає Нобелівську премію миру

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні висловила сподівання, що колись президент США Дональд Трампа отримає Нобелівську премію миру.

Заяву італійської прем’єрки наводить ANSA, повідомляє "Європейська правда".

Мелоні також висловила надію, що зусилля Трампа покладуть кінець війні в Україні, додавши, що в цьому випадку її уряд підтримає присудження йому Нобелівської премії миру.

"Я сподіваюся, що ми зможемо вручити Нобелівську премію миру Трампу", – сказала вона.

Мелоні додала, що вірить у те, що Трампа "зможе змінити ситуацію на краще і забезпечити справедливий і міцний мир для України".

"І тоді, нарешті, ми також зможемо номінувати Дональда Трампа на Нобелівську премію миру", – зазначила італійська прем’єрка.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп написав листа норвезькому прем’єру, в якому пов'язав свої заяви щодо наміру взяти під контроль Гренландію з тим, що йому не присудили Нобелівську премію миру.

Крім того, у Білому домі розкритикували Нобелівський комітет і заявили, що він "ставить політику вище за мир", оскільки Дональд Трамп цьогоріч не отримав премію миру.