Мелони надеется, что Трамп получит Нобелевскую премию мира
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила надежду, что когда-нибудь президент США Дональд Трамп получит Нобелевскую премию мира.
Заявление итальянского премьера приводит ANSA, сообщает "Европейская правда".
Мелони также выразила надежду, что усилия Трампа положат конец войне в Украине, добавив, что в этом случае ее правительство поддержит присуждение ему Нобелевской премии мира.
"Я надеюсь, что мы сможем вручить Нобелевскую премию мира Трампу", – сказала она.
Мелони добавила, что верит в то, что Трамп "сможет изменить ситуацию к лучшему и обеспечить справедливый и прочный мир для Украины".
"И тогда, наконец, мы также сможем номинировать Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира", – отметила итальянская премьер-министр.
Напомним, президент США Дональд Трамп написал письмо норвежскому премьеру, в котором связал свои заявления о намерении взять под контроль Гренландию с тем, что ему не присудили Нобелевскую премию мира.
Кроме того, в Белом доме раскритиковали Нобелевский комитет и заявили, что он "ставит политику выше мира", поскольку Дональд Трамп в этом году не получил премию мира.