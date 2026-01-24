Мелони надеется, что Трамп получит Нобелевскую премию мира

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила надежду, что когда-нибудь президент США Дональд Трамп получит Нобелевскую премию мира.

Заявление итальянского премьера приводит ANSA, сообщает "Европейская правда".

Мелони также выразила надежду, что усилия Трампа положат конец войне в Украине, добавив, что в этом случае ее правительство поддержит присуждение ему Нобелевской премии мира.

"Я надеюсь, что мы сможем вручить Нобелевскую премию мира Трампу", – сказала она.

Мелони добавила, что верит в то, что Трамп "сможет изменить ситуацию к лучшему и обеспечить справедливый и прочный мир для Украины".

"И тогда, наконец, мы также сможем номинировать Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира", – отметила итальянская премьер-министр.

Напомним, президент США Дональд Трамп написал письмо норвежскому премьеру, в котором связал свои заявления о намерении взять под контроль Гренландию с тем, что ему не присудили Нобелевскую премию мира.

Кроме того, в Белом доме раскритиковали Нобелевский комитет и заявили, что он "ставит политику выше мира", поскольку Дональд Трамп в этом году не получил премию мира.