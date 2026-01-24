ЗМІ: в Абу-Дабі поновились переговори між Україною, США і РФ

В суботу, 24 січня, в Абу-Дабі відновилися переговори між Україною і Росією за посередництва США.

Про це агентству Reuters стало відомо від джерел, повідомляє "Європейська правда".

Ці переговори є частиною рідкісних тристоронніх переговорів, спрямованих на припинення майже чотирирічної війни.

Переговори розпочались у столиці Об'єднаних Арабських Еміратах у п'ятницю. За словами секретаря РНБО Рустема Умєрова, на зустрічі йшлося про параметри закінчення війни та "подальшу логіку" переговорного процесу.

З боку США були присутні спеціальний посланник президента США Стів Віткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, комісар Федеральної служби закупівель Джош Груенбаум, міністр армії США генерал Деніел Дрісколл та командувач силами НАТО в Європі генерал Алекс Гринкевич.

В російській делегації були представники воєнної розвідки та армії.

Перед початком переговорів прессекретар правителя РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль наполягає на виведенні Збройних сил України з Донбасу, бо це наче є важливою умовою переговорів щодо закінчення війни.