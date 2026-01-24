СМИ: в Абу-Даби возобновились переговоры между Украиной, США и РФ

В субботу, 24 января, в Абу-Даби возобновились переговоры между Украиной и Россией при посредничестве США.

Об этом агентству Reuters стало известно из источников, сообщает "Европейская правда".

Эти переговоры являются частью редких трехсторонних переговоров, направленных на прекращение почти четырехлетней войны.

Переговоры начались в столице Объединенных Арабских Эмиратов в пятницу. По словам секретаря СНБО Рустема Умерова, на встрече речь шла о параметрах окончания войны и "дальнейшей логике" переговорного процесса.

Со стороны США присутствовали специальный посланник президента США Стив Виткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, комиссар Федеральной службы закупок Джош Груэнбаум, министр армии США генерал Дэниел Дрисколл и командующий силами НАТО в Европе генерал Алекс Гринкевич.

В российской делегации были представители военной разведки и армии.

Перед началом переговоров пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль настаивает на выводе Вооруженных сил Украины из Донбасса, поскольку это якобы является важным условием переговоров о прекращении войны.