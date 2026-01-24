В ОАЕ завершився новий раунд переговорів між Україною, США та Росією

Новий раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією стосовно потенційного завершення війни закінчився в Об’єднаних Арабських Еміратах в суботу.

Про це повідомила журналістам речниця секретаря РНБО Рустема Умєрова Діана Давітян, пише "Європейська правда".

Радник президента України Дмитро Литвин зазначив, що далі очікується звіт делегації президенту стосовно перебігу переговорів.

Ці переговори є частиною рідкісних тристоронніх перемовин, спрямованих на припинення майже чотирирічної війни.

Переговори розпочались у столиці Об'єднаних Арабських Еміратах у п'ятницю. Планувалось, що вони продовжаться і в суботу.

За словами секретаря РНБО Рустема Умєрова, на зустрічі у п'ятницю йшлося про параметри закінчення війни та "подальшу логіку" переговорного процесу.

Перед початком переговорів прессекретар правителя РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль наполягає на виведенні Збройних сил України з Донбасу, бо це наче є важливою умовою переговорів щодо закінчення війни.